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Трамп заявив про "дуже хороші" відносини з КНДР

Новини » Політика     08.12.2019 - 02:09
Трамп заявив про "дуже хороші" відносини з КНДР
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Однак, за його словами, залишається певна неприязнь

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував заяви посла Північної Кореї в ООН Кіма Сонга щодо відмови обговорювати денуклеаризацію Корейського півострова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, Трампа заявив, що був би "здивований" недружніми діями Пхеньяну.

"Я був би здивований, якби Північна Корея повелася вороже… Він (лідер КНДР Кім Чен Ин, - ред.) знає, що в мене незабаром вибори. Не думаю, що він хоче втручатися в це, але побачимо… Думаю, він хотів би, щоб дещо сталося. Відносини дуже хороші, але є певна неприязнь, безумовно", - сказав він.

Раніше представник Північної Кореї при Організації Об’єднаних Націй (ООН) Кім Сон заявив, що питання денуклеаризації уже не є предметом перемовин зі Сполученими Штатами.

РБК-Україна писало, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив у середу, що незабаром збере лідерів правлячої партії, що може сигналізувати про підготовку до більш конфронтаційної позиції з міжнародним товариством.

Раніше у Північній Кореї (КНДР) висловили невдоволення заявою президента США Дональда Трампа стосовно лідера КНДР Кім Чен Ина, а також заявили про готовність до дій у відповідь щодо можливого застосування сили з боку Америки.

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