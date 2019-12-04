КНДР готовится к конфронтации с международным сообществом, - Reuters

Фото: Северная Корея (wikimedia.org)

Северокорейский лидер вскоре соберет правящую верхушку

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в среду, что вскоре соберет лидеров правящей партии, что может сигнализировать о подготовке к более конфронтационной позиции с международным сообществом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, второй раз за два месяца Ким Чен Ын посетил священную гору Пакту в Северной Корее на коне, на этот раз в сопровождении высокопоставленных офицеров армии, целью которых было привить "революционный дух" гражданам.

Он предупредил США, что есть время до конца года для предложений с уступками, чтобы возобновить зашедшие в тупик переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи. В противном случае Северная Корея пойдет по неопределенному "новому пути". По данным агентства, это может включать возобновление пусков межконтинентальных баллистических ракет или ядерные испытания.

Напомним, Америка призвала КНДР отказаться от значительной части своего ядерного арсенала, прежде чем ослабить международные санкции, а Пхеньян обвинил США в "гангстерских" требованиях.

Выступая во вторник в Вашингтоне, специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигун заявил, что Америка не откажется от переговоров с Пхеньяном.

Ранее Бигун критически высказался касательно "крайнего срока до конца года", называв его "искусственным". Он также предупредил, что для Северной Кореи будет "огромной ошибкой и упущенной возможностью" предпринять любые провокационные шаги.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, во время визита на саммит НАТО в Лондон, назвал Ким Чен Ына человеком-ракетой из-за проведения частых запусков ракет Северной Кореей, а также выразил надежду, что КНДР проведет ядерное разоружение.

Как ранее писало РБК-Украина, 28 ноября КНДР провела запуск ракет в сторону Японии, ни одна из которых не достигла японской экономической зоны. В Японии назвали запуск ракет Северной Кореей международной угрозой. В Госдепартаменте США заявили, что следят за ситуацией и тесно консультируются с Южной Кореей и Японией.