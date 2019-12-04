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КНДР готова к применению силы против США

Новости » В мире     04.12.2019 - 18:55
КНДР готова к применению силы против США
Фото: Дональд Трамп и Ким Чен Ын (whitehouse.gov)

Северная Корея недовольна высказываниями Трампа о Ким Чен Ыне

В Северной Кореи (КНДР) выразили недовольство заявлением президента США Дональда Трампа в отношении лидера КНДР Ким Чен Ына, а также заявили о готовности к ответным действиям в отношении возможного применения силы со стороны Америки. Об этом сообщает Reuters.

По словам начальник генерального штаба армии КНДР Пак Чен Чхона, что существует реальная угроза военного противостояния между США и Северной Кореей, несмотря на дружеские отношения между лидерами стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

"Если США совершат военное действие в отношении КНДР, то любая страна может ожидать ответный удар с нашей стороны", - сообщил Чхон.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что во время визита на саммит НАТО в Лондон 3 декабря Трамп назвал Ким Чен Ына "человеком-ракетой". Также президент США заявил о готовности применить силу в случае необходимости.

Ранее представители Северной Кореи отказались от переговоров с США о денуклеаризации полуострова. КНДР призвала США призвали положить конец так называемой "политике враждебности", если Америка хочет диалога.

Также сообщалось, что 4 декабря Ким Чен Ын вскоре соберет лидеров правящей партии, что может сигнализировать о подготовке к более конфронтационной позиции с международным сообществом.

Меркель видит прогресс в торговых переговорах между США и ЕС КНДР готовится к конфронтации с международным сообществом, - Reuters
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