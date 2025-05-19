Трамп зателефонував Зеленському: перші деталі розмови президентів

За словами Трампа, після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним він вже зателефонував Зеленському.

На цій розмові були також присутні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Фінляндії Александр Стубб.

Інші деталі розмови Трампа та Зеленського наразі не розкриваються.

Детально про розмову Трампа та Путіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський розповів про розмову з Трампом

Зеленській підтвердив чутки у ЗМІ про те, що мав з Трампом дві телефонні розмови - до та після того, як президент США поговорив з Путіним.

"Ми з ним проговорили про те, що дуже важливо для України. Це припинення вогню, це речі, які ми обговорювали і в Стамбулі, і постійно до цього. Друге, це готовність США піти до більш серйозних санкційних кроків", - сказав Зеленський.

За його словами, він просив Трампа подумати про санкції щодо Росії, якщо та не буде підтримувати припинення війни.

"Я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішення про Україну без нас. Для нас це принципові речі і дуже важливі. Ну і ми домовилися, що буде у нас потім контакт після його розмови з Путіним. У нас зараз була розмова достатньо довга, я думаю, що більше години", - сказав Зеленський.

Перемовини у Стамбулі

Минулої п’ятниці в Стамбулі пройшли переговори між Україною та Росією, ініційовані російським диктатором Володимиром Путіним у відповідь на спільну пропозицію України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів щодо встановлення 30-денного всеосяжного перемир’я.

Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із Путіним. Однак замість цього Росія направила делегацію нижчого дипломатичного рівня, чим фактично проігнорувала пропозицію Києва.

Переговори тривали близько години та завершилися майже безрезультатно. Росіяни висунули вимоги щодо визнання Україною анексії Криму та чотирьох окупованих областей, закріплення нейтрального статусу країни, відмови від репарацій і гарантій прав російськомовного населення за європейськими стандартами.

Єдиним досягненням зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Реакція Трампа на перемовини

Раніше Трамп заявляв, що може прилетіти до Туреччини, де зустрічались делегації України і США. Він зазначав, що приїде, якщо "якщо це буде доречно".

Однак потім він змінив свою думку та заявив, що це станеться як тільки таку зустріч зможуть організувати.