Трамп і Путін зідзвонилися: перші подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що пише видання

За даними Reuters, Трамп поговорив з Путіним про мир в Україні.

Зауважимо, що низка ЗМІ повідомили про те, що Трамп перед дзвінком Путіну телефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Переговори у Стамбулі

Минулої пʼятниці у Стамбулі відбулася чергова спроба переговорів між Україною та Росією, ініційована російським диктатором Володимиром Путіним у відповідь на спільний заклик Києва, ЄС і США запровадити 30‑денне всеосяжне перемирʼя.

Президент Володимир Зеленський публічно заявив про готовність поспілкуватися з Путіним особисто, проте Москва надіслала делегацію нижчого рангу, що фактично проігнорувало пропозицію прямої зустрічі.

Переговори тривали приблизно годину й завершилися майже безрезультатно. Російська сторона вимагала від України визнати анексію Криму та чотирьох окупованих областей, закріпити нейтральний статус держави, відмовитися від репарацій і надати "європейські" гарантії прав російськомовного населення. Єдиним реальним підсумком зустрічі стала домовленість обмінятися військовополоненими у форматі "1000 на 1000".

Варто нагадати, що перед перемовинами Трамп заявляв, що також може відвідати Стамбул. Однак потім він змінив свою думку та заявив, що це станеться як тільки таку зустріч зможуть організувати.