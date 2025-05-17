Кремль підтвердив, що між Путіним і Трампом готується телефонна розмова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання ТАСС .

"Розмова готується", - сказав Пєсков, коментуючи слова Трампа про те, що він має намір поговорити з Путіним 19 травня.

Нагадаємо, кілька годин тому глава Білого дому оголосив про серію важливих телефонних переговорів із президентами Росії та України. Трамп розраховує, що це призведе до припинення вогню.

"Я буду дзвонити президенту Росії Володимиру Путіну в понеділок о 10:00 ранку. Тема розмови - припинення "кривавої різанини", яка в середньому забирає життя понад 5000 російських і українських солдатів на тиждень", - написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Також Трамп зазначив, що має намір обговорити з Путіним питання торгівлі.

"Потім я буду говорити з президентом України (Володимиром, - ред.) Зеленським, а потім разом із ним - із різними країнами-членами НАТО... (Сподіваюся, - ред.) буде оголошено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не повинна була б статися, закінчиться. Божого благословення нам усім!", - додав президент США.

Також ми писали, що сьогодні відбулася телефонна розмова між держсекретарем США Марко Рубіо і главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Американський дипломат написав у соцмережах, що США представили сильний мирний план і настав час закінчити війну.

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