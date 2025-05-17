Трамп хоче зупинити війну вже в понеділок: зателефонує Путіну та Зеленському

Президент США Дональд Трамп оголосив про серію важливих телефонних переговорів із президентами Росії та України. Він сподівається, що ці розмови стануть кроком до припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social.

"Я телефонуватиму президенту Росії Володимиру Путіну в понеділок о 10:00 ранку. Тема розмови - припинення "кривавої різанини", яка в середньому забирає життя понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень", - заявив Трамп.

Він також зауважив, що планує обговорити з Путіним питання торгівлі.

"Потім я говоритиму з президентом України (Володимиром, - ред.) Зеленським, а потім разом із ним - з різними країнами-членами НАТО", - додав він.

Трамп висловив сподівання, що це буде продуктивний день.

"(Сподіваюся, - ред.) буде оголошено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не мала б статися, закінчиться. Божого благословення нам усім!", - - додав він.