Трамп хоче зупинити війну вже в понеділок: зателефонує Путіну та Зеленському
Президент США Дональд Трамп оголосив про серію важливих телефонних переговорів із президентами Росії та України. Він сподівається, що ці розмови стануть кроком до припинення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в соцмережі Truth Social.
"Я телефонуватиму президенту Росії Володимиру Путіну в понеділок о 10:00 ранку. Тема розмови - припинення "кривавої різанини", яка в середньому забирає життя понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень", - заявив Трамп.
Він також зауважив, що планує обговорити з Путіним питання торгівлі.
"Потім я говоритиму з президентом України (Володимиром, - ред.) Зеленським, а потім разом із ним - з різними країнами-членами НАТО", - додав він.
Трамп висловив сподівання, що це буде продуктивний день.
"(Сподіваюся, - ред.) буде оголошено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, яка ніколи не мала б статися, закінчиться. Божого благословення нам усім!", - - додав він.
Переговори України та Росії в Стамбулі
Нагадаємо, що в ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув спільну пропозицію України, США та низки європейських лідерів щодо припинення вогню на 30 днів.
Натомість він запропонував провести зустріч між Росією та Україною у Стамбулі.
Проте, попри домовленість, Путін, на відміну від Зеленського, так і не прибув до Туреччини.
В четвер, 15 травня, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки не очікують прориву від переговорів між Україною та Росією.
Та навіть заявив, що нібито лише особиста зустріч президентів США та Росії може зрушити процес із мертвої точки.
Пізніше і Трамп заявив, що не очікує жодних зрушень у переговорах щодо України, поки він особисто не зустрінеться з диктатором Путіним.
Зауважимо, що вчора, в коментарі РБК-Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів, що переговори між лідерами України, Росії та США можуть перетворитися на справжню психологічну баталію.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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