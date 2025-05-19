Трамп позвонил Зеленскому: первые детали разговора президентов

По словам Трампа, после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным он уже позвонил Зеленскому.

На этом разговоре также присутствовали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Финляндии Александр Стубб.

Другие детали разговора Трампа и Зеленского пока не раскрываются.

Подробно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

Зеленский подтвердил слухи в СМИ о том, что имел с Трампом два телефонных разговора - до и после того, как президент США поговорил с Путиным.

"Мы с ним проговорили о том, что очень важно для Украины. Это прекращение огня, это вещи, которые мы обсуждали и в Стамбуле, и постоянно до этого. Второе, это готовность США пойти к более серьезным санкционным шагам", - сказал Зеленский.

По его словам, он просил Трампа подумать о санкциях в отношении России, если та не будет поддерживать прекращение войны.

"Я попросил его перед его разговором с Путиным не принимать решение об Украине без нас. Для нас это принципиальные вещи и очень важные. Ну и мы договорились, что будет у нас потом контакт после его разговора с Путиным. У нас сейчас был разговор достаточно длинный, я думаю, что больше часа", - сказал Зеленский.

Переговоры в Стамбуле

В прошлую пятницу в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией, инициированные российским диктатором Владимиром Путиным в ответ на совместное предложение Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов по установлению 30-дневного всеобъемлющего перемирия.

Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным. Однако вместо этого Россия направила делегацию низшего дипломатического уровня, чем фактически проигнорировала предложение Киева.

Переговоры продолжались около часа и завершились почти безрезультатно. Россияне выдвинули требования о признании Украиной аннексии Крыма и четырех оккупированных областей, закреплении нейтрального статуса страны, отказе от репараций и гарантий прав русскоязычного населения по европейским стандартам.

Единственным достижением встречи стала договоренность об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000".

Реакция Трампа на переговоры

Ранее Трамп заявлял, что может прилететь в Турцию, где встречались делегации Украины и США. Он отмечал, что приедет, если "если это будет уместно".

Однако потом он изменил свое мнение и заявил, что это произойдет как только такую встречу смогут организовать.