Трамп підтримав Путіна

Трамп заявив, що Китай вперше нібито погодився засудити зловживання та перевищення повноважень Міжнародного кримінального суду. На думку очільника США, МКС "вийшов з-під контролю".

Також Трамп додав, що Путін особливо незадоволений діяльністю МКС. Хоч аінші країни буцімто теж.

"Фальшива влада, бо за нею немає жодної сили... І вони думають, що можуть піти та заарештувати керівників країн, але вони не можуть цього зробити", - впевнений Трамп.

Справа МКС проти Путіна

Раніше РБК-Україна писало, що у Путіна немає імунітету перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі, тому з юридичної точки зору його можна притягнути до відповідальності.

Крім того, Путін цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито намагалась врятувати їх з-під обстрілів.

Після окупації деяких регіонів України, РФ активно депортує звідти дітей на свою територію. Часто їх вивозять під виглядом "оздоровлення", однак назад їх вже не повертають. Таким чином Росія вивезла близько 19,5 тисяч дітей.

Саме через такі злочинні дії Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Путіна та його омбудсменки Марії Львової-Бєлової.