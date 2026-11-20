Трамп поддержал Путина

Трамп заявил, что Китай впервые якобы согласился осудить злоупотребление и превышение полномочий Международного уголовного суда. По мнению главы США, МУС "вышел из-под контроля".

Также Трамп добавил, что Путин особенно недоволен деятельностью МУС. Хотя другие страны вроде тоже.

"Фальшивая власть, потому что за ней нет никакой силы... И они думают, что могут пойти и арестовать руководителей стран, но они не могут этого сделать", - уверен Трамп.

Дело МУС против Путина

Ранее РБК-Украина писало, что у Путина нет иммунитета перед Международным уголовным судом в Гааге, поэтому с юридической точки зрения его можно привлечь к ответственности.

Кроме того, Путин цинично заявил, что РФ не похищала украинских детей, а якобы пыталась спасти их из-под обстрелов.

После оккупации некоторых регионов Украины РФ активно депортирует оттуда детей на свою территорию. Часто их вывозят под видом "оздоровления", однако обартно уже не возвращают. Таким образом Россия вывезла около 19,5 тысячи детей.

Именно из-за таких преступных действий Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и его омбудсменки Марии Львовой-Беловой.