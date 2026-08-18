США ввели санкції проти двох топпосадовців Міжнародного кримінального суду

Санкції США введені проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та старшого судового адвоката Абдулає Сейє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо, передає Державний департамент США.

Раніше РБК-Україна писало, що адміністрація США пообіцяла активізувати зусилля щодо підриву діяльності Міжнародного кримінального суду.

У червні троє суддів МКС подали до суду на Трампа та його адміністрацію через санкції. Вони стверджують, що ці заходи були незаконними.

У список входили прокурори та судді, причетні до ордерів на арешт та розслідування щодо:

Минулого року США запровадили цільові санкції проти кількох посадовців Міжнародного кримінального суду.

Санкції заморожують будь-які активи цих осіб у США та фактично відрізають їх від фінансової системи США.

Казначейство також у вівторок видало генеральну ліцензію , яка дозволяє припинення операцій за участю Акане до 17 вересня.

Йдеться про справи проти посадовців, уряд яких не погодився на юрисдикцію МКС.

Рубіо заявив, що Акане і Сейє безпосередньо брали участь у зусиллях МКС щодо:

Крім того, МКС відсторонив від посади головного прокурора Каріма Хана. Саме він домігся ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що США ввели санкції проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.