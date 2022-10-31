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Костін про справу проти Путіна в Гаазі: юридично це можливо

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Київ, Понеділок 31 жовтня 2022 17:56
Костін про справу проти Путіна в Гаазі: юридично це можливо Фото: генеральний прокурор України Андрій Костін (Уніан)
Автор: Антон Малиновський

У президента Російської Федерації Володимира Путіна немає імунітету перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі, тому з юридичної точки зору його можна притягнути до відповідальності.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, передає РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи є юридичні підстави та комплекс інших факторів для відкриття справи стосовно Путіна, Костін відповів, що технічно це можливо зробити.

"Я вже сказав, що МКС - це суд, в якому підозрювані не мають імунітету. Ми хочемо, щоб Путін та найвище військо-політичне керівництво рф, усі їхні поплічники відповідали перед МКС і спецтрибуналом. І це юридично можливо", - заявив він.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс назвав промову президента РФ Володимира Путіна на дискусійній платформі "Валдай" репетицією перед виступом у Міжнародному суді в Гаазі. Там диктатор розповідав, що російська війна в Україні нібито пов'язана з "тектонічними змінами світопорядку".

Також парламент Нідерландів підтримав резолюцію із закликом створення в Гаазі міжнародного трибуналу для російських військових та політичних лідерів за початок війни Росії проти України.

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