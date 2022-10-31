Костін про справу проти Путіна в Гаазі: юридично це можливо

У президента Російської Федерації Володимира Путіна немає імунітету перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі, тому з юридичної точки зору його можна притягнути до відповідальності.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, передає РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна .

Відповідаючи на запитання журналіста, чи є юридичні підстави та комплекс інших факторів для відкриття справи стосовно Путіна, Костін відповів, що технічно це можливо зробити.

"Я вже сказав, що МКС - це суд, в якому підозрювані не мають імунітету. Ми хочемо, щоб Путін та найвище військо-політичне керівництво рф, усі їхні поплічники відповідали перед МКС і спецтрибуналом. І це юридично можливо", - заявив він.