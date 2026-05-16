Трамп застеріг Тайвань від оголошення незалежності після переговорів із Сі Цзіньпіном

Американський президент зробив цю заяву після завершення дводенного саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

"Я не прагну, щоб хтось проголошував незалежність", - наголосив Трамп.

Водночас Трамп наголосив, що політика Вашингтона щодо Тайваню не змінилася. США, як і раніше, підтримують Тайбей, зокрема, згідно із законом зобов'язані надавати йому засоби самооборони, однак офіційно не підтримують незалежність Тайваню.

Він також заявив, що США не хочуть війни з Китаєм.

"Знаєте, нам доведеться пролетіти 9 500 миль (15 289 км - ред.), щоб вести війну. Я не прагну цього. Я хочу, щоб вони заспокоїлися. Я хочу, щоб Китай заспокоївся", - зазначив він.

За словами американського президента, під час переговорів Сі Цзіньпін "дуже гостро" реагував на тему Тайваню та виступав проти будь-якого руху до незалежності острова.

Китайський лідер, як повідомляють державні ЗМІ КНР, заявив Трампу, що "питання Тайваню є найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах" і попередив, що неправильний підхід може призвести до конфлікту між двома країнами.

На запитання журналістів, чи можливий військовий конфлікт між США та Китаєм через Тайвань, Трамп відповів негативно.

"Ні, не думаю. Гадаю, у нас все буде добре. (Сі Цзіньпін - ред.) не хоче війни", - додав глава Білого дому.

Тайвань уже багато років залишається одним із головних джерел напруги між Вашингтоном і Пекіном. Китай вважає острів частиною своєї території та не виключає можливості силового сценарію для "возз’єднання".

Президент Тайваню Лай Цін-те раніше заявляв, що острову не потрібно формально проголошувати незалежність, оскільки Тайвань і так вважає себе суверенною державою.

Водночас більшість жителів Тайваню, як зауважили в BBC, підтримують збереження нинішнього статус-кво - без офіційного проголошення незалежності та без об’єднання з Китаєм.

Чи продовжать США постачати зброю Тайваню

Наприкінці 2025 року адміністрація Трампа схвалила продаж Тайваню пакета озброєння на 11 млрд доларів, до якого увійшли сучасні ракетні установки та ракети. Це рішення викликало різку реакцію Пекіна.

Трамп заявив, що ще не вирішив, чи продовжуватиметься ця угода, але підтвердив, що детально обговорював це питання із Сі Цзіньпіном.

У Тайвані після заяв Трампа закликали уважно проаналізувати його слова. Заступник міністра закордонних справ Тайваню Чен Мін-чі наголосив, що постачання американської зброї острову передбачене законодавством США.

"Продаж зброї Тайваню з боку США завжди був наріжним каменем регіонального миру та стабільності", - заявив він.