Трамп предостерег Тайвань от объявления независимости после переговоров с Си Цзиньпином

Американский президент сделал это заявление после завершения двухдневного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине.

"Я не хочу, чтобы кто-то провозглашал независимость", - подчеркнул Трамп.

В то же время Трамп подчеркнул, что политика Вашингтона в отношении Тайваня не изменилась. США по-прежнему поддерживают Тайбэй, в частности, по закону обязаны предоставлять ему средства самообороны, однако официально не поддерживают независимость Тайваня.

Он также заявил, что США не хотят войны с Китаем.

"Знаете, нам придется пролететь 9 500 миль (15 289 км - ред.), чтобы вести войну. Я не стремлюсь к этому. Я хочу, чтобы они успокоились. Я хочу, чтобы Китай успокоился", - отметил он.

По словам американского президента, во время переговоров Си Цзиньпин "очень остро" реагировал на тему Тайваня и выступал против любого движения к независимости острова.

Китайский лидер, как сообщают государственные СМИ КНР, заявил Трампу, что "вопрос Тайваня является важнейшим вопросом в китайско-американских отношениях" и предупредил, что неправильный подход может привести к конфликту между двумя странами.

На вопрос журналистов, возможен ли военный конфликт между США и Китаем из-за Тайваня, Трамп ответил отрицательно.

"Нет, не думаю. Думаю, у нас все будет хорошо, (Си Цзиньпин - ред.) не хочет войны", - добавил глава Белого дома.

Тайвань уже много лет остается одним из главных источников напряжения между Вашингтоном и Пекином. Китай считает остров частью своей территории и не исключает возможности силового сценария для "воссоединения".

Президент Тайваня Лай Цин-тэ ранее заявлял, что острову не нужно формально провозглашать независимость, поскольку Тайвань и так считает себя суверенным государством.

В то же время большинство жителей Тайваня, как отметили в BBC, поддерживают сохранение нынешнего статус-кво - без официального провозглашения независимости и без объединения с Китаем.

Продолжат ли США поставлять оружие Тайваню

В конце 2025 года администрация Трампа одобрила продажу Тайваню пакета вооружения на 11 млрд долларов, в который вошли современные ракетные установки и ракеты. Это решение вызвало резкую реакцию Пекина.

Трамп заявил, что еще не решил, будет ли продолжаться это соглашение, но подтвердил, что подробно обсуждал этот вопрос с Си Цзиньпином.

В Тайване после заявлений Трампа призвали внимательно проанализировать его слова. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Чен Мин-чи подчеркнул, что поставки американского оружия острову предусмотрены законодательством США.

"Продажа оружия Тайваню со стороны США всегда была краеугольным камнем регионального мира и стабильности", - заявил он.