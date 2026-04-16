У США набирає обертів військове планування захоплення Куби, Пентагон чекає на наказ, - USA Today
У Штатах тихо набирає обертів військове планування можливої операції на Кубі під керівництвом Пентагону, який очікує лише указу президента про втручання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на анонімні джерела USA TODAY.
США зміщують фокус на Кубу
Як відомо, навіть незважаючи на те, що увага адміністрації Дональда Трампа переключилася на війну з Іраном, напруженість між Вашингтоном і Гаваною останніми тижнями загострилася.
Як відомо, Трамп нещодавно натякнув, що очікує незабаром "отримати честь захопити Кубу в тій чи іншій формі".
"Чи звільню я її, чи заберу - я думаю, я можу робити з нею все, що захочу", - сказав він.
А 13 квітня американський лідер заявив у Білому домі:
"Можливо, ми заїдемо на Кубу після того, як закінчимо з цим", - заявив глава Білого дому, маючи на увазі триваючий конфлікт з Іраном.
У підсумку в заяві для USA TODAY Пентагон повідомив, що планує низку непередбачених обставин і залишається готовим виконати накази президента відповідно до вказівок.
Відповідь Куби на зазіхання США
Однак, як відомо, кубинська влада не збирається здаватися просто так. У недавньому інтерв'ю Newsweek президент острівної держави Мігель Діас-Канель заприсягся, що його країна дасть відсіч, якщо Сполучені Штати почнуть військовий напад.
"Ми будемо битися, ми будемо захищатися, і якщо ми впадемо в бою, померти за батьківщину - значить жити", - сказав він.
Що передувало
Видання зазначає, що пожвавленість питання захоплення Куби Штатами є ескалацією напруженості між країнами, яка зумовлена нафтовою блокадою острова Вашингтоном.
Повідомляється, що ця блокада своєю чергою є частиною ширшої кампанії США з проведення масштабних політичних змін у комуністичній державі.
Як відомо, після операції США у Венесуелі в Білому домі заявляли, що наступною може стати Куба.
Ескалація між країнами досягла своїх висот, коли Трамп влаштував острову нафтову блокаду, через що Кубу поглинула енергокриза. РФ навіть відправила нещодавно танкер з нафтою на острів з дозволу США, щоб не доводити ситуацію з енергетикою до критичного рівня.
Днями Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може повернутися до питання Куби після завершення дій, пов'язаних з Іраном.
Поки що Вашингтон і Тегеран перебувають у режимі перемир'я і намагаються домовитися про угоду, проводячи переговори, хоча Іран і категорично проти основної умови США - відмови від ядерної програми.