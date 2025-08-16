Трамп позвал Зеленского обсуждать выход с Донбасса в обмен на гарантии Путина, - NYT

Президент США Дональд Трамп хочет склонить президента Украины Владимира Зеленского на сторону сделки, которую предложил российский диктатор Владимир Путин. Имеется в виду вывод украинских войск с Донбасса в обмен на "мирное соглашение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Кроме Зеленского, Трамп планирует склонить на сторону этой всеобъемлющей "мирной сделки" также ключевых союзников Украины в Европе. Украина должна будет передать России неоккупированные Кремлем территории Донбасса.

Украина не может проигнорировать эти переговоры, поскольку тогда российский режим получит преимущество. Зеленский 18 августа посетит Трампа в Вашингтоне, чтобы поговорить об этом.

"Это противоречит стратегии, о которой Трамп и европейские союзники, а также Зеленский, договорились перед саммитом США и России на Аляске", - отмечает издание.

Изменения позиций и предложения Путина

По словам источников издания, Трамп изменил позицию после саммита на Аляске. Отныне предпочтение отдается не прекращению огня, а "быстрому мирному соглашению" - но Зеленский, по мнению Трампа, должен передать России остальной Донбасс, в том числе районы, которые не оккупированы российскими войсками.

Путин в ответ предлагает прекращение огня, заморозку линии фронта и согласился дать письменное обязательство не нападать на Украину, или на любую страну Европы. Впрочем, известно, что Россия не держит своего слова, поэтому доверия обещаниям Путина нет.

Реакция Европы

Европа очень прохладно восприняла действия Трампа. Кроме критики за нежелание реализовывать свои угрозы относительно санкций против России американский президент снова получил репутацию человека, который меняет позиции под влиянием российского диктатора.

Несмотря на сообщения Трампа в соцсетях о том, что его позицию якобы поддержала Европа, лидеры европейских стран уже дали понять, что это далеко не так - причем заявили об этом как частным образом, так и публично.

В частности, совместное заявление евролидеров не повторяет утверждений Трампа. Конечно, Великобритания, Франция, Германия и другие страны приветствовали усилия Трампа по установлению мира в Украине, но на этом реверансы в сторону американского лидера закончились. Европа угрожает усилением санкций против России, несмотря на позицию США.

"Ответственность на Зеленском"

Тем временем Трамп подтвердил планы принять Зеленского в Белом доме 18 августа. Скорее всего, там он планирует заставить украинского президента принять условия Путина.

В интервью на лояльном телеканале Fox News после саммита на Аляске Трамп возложил ответственность за обеспечение мира на Зеленского и европейцев.

"Теперь действительно дело за президентом Зеленским, чтобы это сделал. Я бы также хотел сказать, что европейские страны должны немного присоединиться", - заявил он.