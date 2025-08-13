Трамп запропонує Путіну угоду щодо "рідкісноземів" в обмін на перемир'я з Україною, - ЗМІ

За інформацією видання, серед пропозицій Трампа для Путіна буде відкриття доступу РФ до природних ресурсів Аляски та скасування деяких американських санкцій проти російської авіаційної промисловості.

Пропозиції включають надання Путіну доступу до рідкісноземельних мінералів на українських територіях, які зараз окуповані Росією.

Зазначається, що міністр фінансів США Скотт Бессент вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з Росією, щоб пришвидшити укладення угоди про припинення вогню.