Трамп запропонує Путіну угоду щодо "рідкісноземів" в обмін на перемир'я з Україною, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує запропонувати російському диктатору Володимиру Путіну доступ до рідкісноземельних мінералів, щоб стимулювати його до припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
За інформацією видання, серед пропозицій Трампа для Путіна буде відкриття доступу РФ до природних ресурсів Аляски та скасування деяких американських санкцій проти російської авіаційної промисловості.
Пропозиції включають надання Путіну доступу до рідкісноземельних мінералів на українських територіях, які зараз окуповані Росією.
Зазначається, що міністр фінансів США Скотт Бессент вивчає економічні компроміси, на які США можуть піти з Росією, щоб пришвидшити укладення угоди про припинення вогню.
Нагадаємо, у п'ятницю, 15 серпня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Президент США заявив, що він планує вимагати від Путіна, щоб той припинив війну.
Трамп прагне на майбутній зустрічі з російським диктатором досягти угоди про припинення вогню в Україні.
Також Трамп обіцяв, що не укладатиме з Путіним угоди без участі України.
Американський лідер також вважає, що для миру необхідно буде провести "обмін територіями" між Україною і Росією. У ЗМІ на цьому тлі з'явилися чутки, що Москва захоче забрати Донецьку і Луганську області.
Водночас президент України Володимир Зеленський, реагуючи на таку пропозицію, пообіцяв, що Україна не буде виводити свої війська з Донецької області.
