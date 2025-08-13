RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Трамп предложит Путину сделку о "редкоземах" в обмен на перемирие с Украиной, - СМИ

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп планирует предложить российскому диктатору Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам, чтобы стимулировать его к прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По информации издания, среди предложений Трампа для Путина будет открытие доступа РФ к природным ресурсам Аляски и отмена некоторых американских санкций против российской авиационной промышленности.

Предложения включают предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией.

Также сообщается, что министр финансов США Скотт Бессент изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Отметим, ранее в этом году США заключили сделку на разработку месторождений редкоземельных элементов с Украиной. 

 

Встреча Трампа и Путина

Напомним, в пятницу, 15 августа, состоится встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Президент США заявил, что он планирует требовать от Путина, чтобы тот прекратил войну.

Трамп стремится на предстоящей встрече с российским диктатором достичь соглашения о прекращении огня в Украине.

Также Трамп обещал, что не будет заключать с Путиным соглашения без участия Украины.

Американский лидер также считает, что для мира необходимо будет провести "обмен территориями" между Украиной и Россией. В СМИ на этом фоне появились слухи, что Москва захочет забрать Донецкую и Луганскую области.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на такое предложение, пообещал, что Украина не будет выводить свои войска из Донецкой области.

Больше о том, что известно на сейчас о встрече Трампа и Путина и почему не будет Зеленского, - в материале РБК-Украина.

