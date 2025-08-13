Трамп предложит Путину сделку о "редкоземах" в обмен на перемирие с Украиной, - СМИ

По информации издания, среди предложений Трампа для Путина будет открытие доступа РФ к природным ресурсам Аляски и отмена некоторых американских санкций против российской авиационной промышленности.

Предложения включают предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые сейчас оккупированы Россией.

Также сообщается, что министр финансов США Скотт Бессент изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

Отметим, ранее в этом году США заключили сделку на разработку месторождений редкоземельных элементов с Украиной.