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Трамп запретил всем членам конгресса летать самолетами правительства

Новости » Политика    18.01.2019 - 20:26
Трамп запретил всем членам конгресса летать самолетами правительства
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Запрет вводиться на время "шатдауна"

Администрация Дональда Трампа запретила всем конгрессменам пользоваться правительственными самолетами, пока не будет согласован бюджет и восстановлена работа органов власти ("шатдаун"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на меморандум, выпущенный административно-бюджетным управлением Белого дома.

Как отмечается в документе, президент попросил директора административно-бюджетного управления администрации США Рассела Воута уведомить руководителей всех министерств и агентств администрации США относительно новой политики, касающейся поездок представителей законодательной власти.

"Ни при каких обстоятельствах во время "шатдауна" ни один из самолетов, принадлежащих, арендованных или зафрахтованных правительством, не будет предоставляться делегациям членов конгресса без письменного согласия главы аппарата Белого дома", - заявил Воут.

Ранее член Демократической партии Нэнси Пелоси собиралась лететь в Афганистан на военном самолете.

Однако Трамп за несколько часов до ее вылета запретил ей такой полет, мотивируя решение отсутствием финансирования, и предложил отправиться в командировку на коммерческом рейсе.

Напомним, Белый дом отменил запланированную поездку делегации на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос из-за продолжающейся в США приостановки работы федеральных учреждений ("шатдаун").

Ранее Дональд Трамп заявил, что демократы не хотят иметь ничего общего с кризисом на границе Штатов.

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