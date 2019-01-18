Белый дом отменил поездку делегации на экономический форум в Давос

Фото: Сара Сандерс (webscrssnshot YouTube/US News Today)

Визит был отменен из-за продолжающегося в США "шатдауна"

Белый дом отменил запланированную поездку делегации на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос из-за продолжающейся в США приостановки работы федеральных учреждений ("шатдаун"). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Из-за того, что 800 тысяч американских рабочих не получают зарплату, и чтобы его команда могла оказывать необходимую помощь, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария", - заявила Сандерс.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе "из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для США".

Возглавить американскую делегацию в Давосе без Трампа должен был министр финансов Стивен Мнучин. Также на экономический форум в Швейцарию собирались государственный секретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе из-за ситуации с Brexit, а французского президента Эмманюэля Макрона не будет на ВЭФ из-за загруженного графика на фоне протестов "желтых жилетов".