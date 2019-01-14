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Трамп призвал демократов приступить к работе

Новости » Политика    14.01.2019 - 15:24
Трамп призвал демократов приступить к работе
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США заявил, что именно демократы виноваты в том, что в Штатах до сих пор не прекращен "шатдаун"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал демократов приступить к работе для того, чтобы обезопасить границу США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter американского лидера.

Так, глава США подчеркнул, что именно демократы виноваты в том, что в стране до сих пор не прекращен "шатдаун" - частичная приостановка работы федеральных учреждений в Штатах.

Трамп призвал демократов приступить к работе

"Я ждал все выходные. Демократы должны приступить к работе сейчас. Граница должна быть защищена! Нэнси Пелоси и Чак Шумер могут прекратить "шатдаун" в течение 15 минут. Стало быть, это вина их и демократов!" - написал американский лидер.

Напомним, 10 января Трамп покинул встречу с лидерами Демократической партии в двух палатах конгресса - Чаком Шумером и Нэнси Пелоси, где стороны должны были обсудить шаги для прекращения остановки правительства ("шатдауна").

Как писало РБК-Украина, "шатдаун" в США продолжается с 24 декабря 2018 года. Так, рейтинг президента США в январе снизился до 44% из-за остановки работы правительства.

Добавим также, по состоянию на 11 января в США из-за "шатдауна" около 800 тыс. американских госслужащих не получили зарплату.

Рейтинги Трампа снизились из-за "шатдауна" Трамп рассказал, как решить проблему с "шатдауном" за 15 минут
Новости Украины границаДональд Трамп
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