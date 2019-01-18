Трамп заборонив всім членам конгресу літати літаками уряду

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Заборона вводитися на час "шатдауна"

Адміністрація Дональда Трампа заборонила всім конгресменам користуватися урядовими літаками, поки не буде погоджено бюджет і відновлена робота органів влади ("шатдаун"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на меморандум, випущений адміністративно-бюджетним управлінням Білого дому.

Як наголошується в документі, президент попросив директора адміністративно-бюджетного управління адміністрації США Рассела Воута повідомити керівників усіх міністерств і агентств адміністрації США щодо нової політики, яка стосується поїздок представників законодавчої влади.

"Ні за яких обставин під час "шатдауна" ні один з літаків, що належать, орендованих або зафрахтованих урядом, не буде надаватися делегаціям членів конгресу без письмової згоди глави апарату Білого дому", - заявив Воут.

Раніше член Демократичної партії Ненсі Пелосі збиралася летіти до Афганістану на військовому літаку.

Однак Трамп за кілька годин до її вильоту заборонив їй такий політ, мотивуючи рішення відсутністю фінансування, і запропонував вирушити у відрядження на комерційному рейсі.

Нагадаємо, Білий дім скасував заплановану поїздку делегації на Всесвітній економічний форум у швейцарський Давос з-за триваючої в США призупинення роботи федеральних установ ("шатдаун").

Раніше Дональд Трамп заявив, що демократи не хочуть мати нічого спільного з кризою на кордоні Штатів.