Трамп заявил, что демократы не хотят иметь ничего общего с кризисом на границе США

Глава США назвал демократов "партией открытых границ и преступности"
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что демократы не хотят иметь ничего общего с кризисом на границе Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.
Кроме того, глава США назвал демократов "партией открытых границ и преступности".
"Становится все более очевидным, что радикальные демократы являются партией открытых границ и преступности. Они не хотят иметь ничего общего с серьезным гуманитарным кризисом на нашей южной границе", - написал американский президент.
Напомним, в среду Трамп в очередной раз призвал остановить преступность на южной границе США.
Как писало РБК-Украина ранее, во вторник глава США заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе. По мнению Трампа, демократы не хотят обезопасить границу.
Добавим также, 11 января глава США заявил о гуманитарном кризисе на южной границе Штатов. По его словам, ситуация на границе намного хуже, чем кто-либо мог вообразить.
Стоит отметить, что Трамп выступил с телеобращением к нации, попытавшись убедить американцев в необходимости сооружения стены на границе с Мексикой. Так, вследствие того, что главе США не удалось договориться с демократами о финансировании строительства стены, в стране возник так называемый "шатдаун" - частичная приостановка финансирования госорганов.
В ходе выступления президент США привел данные по нелегальной миграции, количеству убийств с участием нелегалов, по объемам наркотиков, которые незаконно переправляются через открытую границу.