Трамп заявил, что демократы не хотят иметь ничего общего с кризисом на границе США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США назвал демократов "партией открытых границ и преступности"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что демократы не хотят иметь ничего общего с кризисом на границе Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Кроме того, глава США назвал демократов "партией открытых границ и преступности".

"Становится все более очевидным, что радикальные демократы являются партией открытых границ и преступности. Они не хотят иметь ничего общего с серьезным гуманитарным кризисом на нашей южной границе", - написал американский президент.

Напомним, в среду Трамп в очередной раз призвал остановить преступность на южной границе США.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник глава США заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе. По мнению Трампа, демократы не хотят обезопасить границу.

Добавим также, 11 января глава США заявил о гуманитарном кризисе на южной границе Штатов. По его словам, ситуация на границе намного хуже, чем кто-либо мог вообразить.

Стоит отметить, что Трамп выступил с телеобращением к нации, попытавшись убедить американцев в необходимости сооружения стены на границе с Мексикой. Так, вследствие того, что главе США не удалось договориться с демократами о финансировании строительства стены, в стране возник так называемый "шатдаун" - частичная приостановка финансирования госорганов.

В ходе выступления президент США привел данные по нелегальной миграции, количеству убийств с участием нелегалов, по объемам наркотиков, которые незаконно переправляются через открытую границу.