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Трамп заявил, что демократы не хотят иметь ничего общего с кризисом на границе США

Новости » Политика    16.01.2019 - 16:29
Трамп заявил, что демократы не хотят иметь ничего общего с кризисом на границе США
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Глава США назвал демократов "партией открытых границ и преступности"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что демократы не хотят иметь ничего общего с кризисом на границе Штатов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Кроме того, глава США назвал демократов "партией открытых границ и преступности".

Трамп заявил, что демократы не хотят иметь ничего общего с кризисом на границе США

"Становится все более очевидным, что радикальные демократы являются партией открытых границ и преступности. Они не хотят иметь ничего общего с серьезным гуманитарным кризисом на нашей южной границе", - написал американский президент.

Напомним, в среду Трамп в очередной раз призвал остановить преступность на южной границе США.

Как писало РБК-Украина ранее, во вторник глава США заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе. По мнению Трампа, демократы не хотят обезопасить границу.

Добавим также, 11 января глава США заявил о гуманитарном кризисе на южной границе Штатов. По его словам, ситуация на границе намного хуже, чем кто-либо мог вообразить.

Стоит отметить, что Трамп выступил с телеобращением к нации, попытавшись убедить американцев в необходимости сооружения стены на границе с Мексикой. Так, вследствие того, что главе США не удалось договориться с демократами о финансировании строительства стены, в стране возник так называемый "шатдаун" - частичная приостановка финансирования госорганов.

В ходе выступления президент США привел данные по нелегальной миграции, количеству убийств с участием нелегалов, по объемам наркотиков, которые незаконно переправляются через открытую границу.

Трамп призвал остановить преступность на южной границе США Трамп заявил, что американцы начали осознавать кризис на границе США
Новости Украины СтенаДональд ТрампДемократическая партия США
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