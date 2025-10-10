Трамп запланував саміт зі світовими лідерами щодо Гази, - Axios

Президент США Дональд Трамп запланував провести саміт щодо мирного врегулювання в Газі вже найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як пише видання з посиланням на джерела, Трамп має намір провести такий саміт під час свого візиту до Єгипту.

Саміт із лідерами арабських країн і не тільки може привернути додаткову міжнародну підтримку мирному плану Трампа, оскільки найскладніших угод щодо повоєнного управління анклавом і його відновлення ще не досягнуто, зазначає Axios.

За словами джерел, саміт прийме президент Єгипту Абдул-Фаттах ас-Сісі, який уже надіслав запрошення кільком європейським і арабським лідерам.

Очікується участь лідерів або міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Катару, ОАЕ, Йорданії, Туреччини, Саудівської Аравії, Пакистану та Індонезії. Наразі участь ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху не планується.

Офіційно Білий дім поки не підтвердив планів на саміт та участь у ньому Дональда Трампа.

Водночас відомо, що в понеділок президент США зустрінеться з ас-Сісі в Єгипті. І візьме участь у церемонії підписання угоди щодо Гази разом з іншими гарантами - Єгиптом, Катаром і Туреччиною.

Ймовірно, саміт може відбутися у вівторок або його перенесуть на понеділок, додали джерела.

Що з угодою щодо Гази

Напередодні Ізраїль остаточно затвердив перший етап мирної угоди, яка набула чинності сьогодні, 10 жовтня.

Як зазначили у Вашингтоні, Армія оборони Ізраїлю виконала свою частину, відвівши сили в Секторі Газа на обумовлену відстань. Відповідно, запустився відлік 72 годин, протягом яких терористи ХАМАС мають відпустити всіх заручників.

