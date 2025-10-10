Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: що буде далі
Уряд Ізраїлю схвалив угоду про звільнення заручників із ХАМАС. Палестинці зобов'язалися звільнити усіх заручників упродовж трьох діб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Згідно з угодою, армія Ізраїлю відведе війська на нові позиції всередині Сектора Гази, зберігаючи контроль над близько 53% території анклаву.
Опісля впродовж 72 годин ХАМАС звільнить усіх 48 ізраїльських заручників, що перебувають у полоні терористів.
Звільнення заручників, в обмін на приблизно 2000 палестинських ув’язнених, засуджених за злочини проти безпеки, та часткове відведення сил ЦАХАЛ, є першою фазою мирного плану президента США Дональда Трампа щодо Гази.
Більшість міністрів кабінету проголосували за угоду, серед них і міністр Офір Софер із партії "Релігійний сіонізм" радикального міністра фінансів Безалеля Смотрича, тоді як решта міністрів цієї політичної сили виступили проти.
Документ також не підтримали всі представники ультранаціоналістичної партії "Оцма Єгудіт".
Мирний договір між Ізраїлем та ХАМАС
Кілька днів тому в Каїрі розпочалися непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАС, посередниками в яких виступають представники Єгипту, США і Катару.
9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленостей між Ізраїлем і ХАМАС із реалізації мирного плану, який лідер президентував минулого тижня.
Американський президент також назвав дату початку звільнення заручників.