Трамп запланировал саммит с мировыми лидерами по Газе, - Axios
Президент США Дональд Трамп запланировал провести саммит по мирному урегулирование в Газе уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как пишет издание со ссылкой на источники, Трамп намерен провести такой саммит во время своего визита в Египет.
Саммит с лидерами арабских стран и не только может привлечь дополнительную международную поддержку мирному плану Трампа, поскольку наиболее сложные соглашения по послевоенному управлению анклавом и его восстановлению еще не достигнуты, отмечает Axios.
По словам источников, саммит примет президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, который уже направил приглашения нескольким европейским и арабским лидерам.
Ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии. На данный момент участие израильского премьера Биньямина Нетаньяху не планируется.
Официально Белый дом пока не подтвердил планы на саммит и участие в нем Дональда Трампа.
В то же время известно, что в понедельник президент США встретится с ас-Сиси в Египте. И примет участие в церемонии подписания сделки по Газе вместе с другими гарантами - Египтом, Катаром и Турцией.
Вероятно, саммит может состояться во вторник или его перенесут на понедельник, добавили источники.
Что со сделкой по Газе
Накануне Израиль окончательно утвердил первый этап мирной сделки, которая вступила в силу сегодня, 10 октября.
Как отметили в Вашингтоне, Армия обороны Израиля выполнила свою часть, отведя силы в Секторе Газа на оговоренное расстояние. Соответственно, запустился отсчет 72 часов, на протяжении которых террористы ХАМАС должны отпустить всех заложников.
О том, что будет дальше согласно мирному плану, читайте в отдельном материале.
Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп также намерен посетить Израиль в рамках мирных усилий.
Примечательно, что на днях кремлевскому диктатору Владимиру Путину пришлось отменить саммит "арабского мира", который должен был пройти на следующий неделе в Москве. Причина - внимание ключевых арабских лидеров сейчас занято урегулированием на Ближнем Востоке.