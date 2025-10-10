Трамп запланировал саммит с мировыми лидерами по Газе, - Axios

Президент США Дональд Трамп запланировал провести саммит по мирному урегулирование в Газе уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как пишет издание со ссылкой на источники, Трамп намерен провести такой саммит во время своего визита в Египет.

Саммит с лидерами арабских стран и не только может привлечь дополнительную международную поддержку мирному плану Трампа, поскольку наиболее сложные соглашения по послевоенному управлению анклавом и его восстановлению еще не достигнуты, отмечает Axios.

По словам источников, саммит примет президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси, который уже направил приглашения нескольким европейским и арабским лидерам.

Ожидается участие лидеров или министров иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, Италии, Катара, ОАЭ, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Пакистана и Индонезии. На данный момент участие израильского премьера Биньямина Нетаньяху не планируется.

Официально Белый дом пока не подтвердил планы на саммит и участие в нем Дональда Трампа.

В то же время известно, что в понедельник президент США встретится с ас-Сиси в Египте. И примет участие в церемонии подписания сделки по Газе вместе с другими гарантами - Египтом, Катаром и Турцией.

Вероятно, саммит может состояться во вторник или его перенесут на понедельник, добавили источники.

Что со сделкой по Газе

Накануне Израиль окончательно утвердил первый этап мирной сделки, которая вступила в силу сегодня, 10 октября.

Как отметили в Вашингтоне, Армия обороны Израиля выполнила свою часть, отведя силы в Секторе Газа на оговоренное расстояние. Соответственно, запустился отсчет 72 часов, на протяжении которых террористы ХАМАС должны отпустить всех заложников.

