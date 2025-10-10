Домовленість про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності

Припинення вогню, досягнуте між Ізраїлем та ХАМАС, набула чинності в четвер, 10 жовтня, об 12:00 після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про підписання першого етапу мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що Сили оборони Ізраїлю з 12:00 почали розміщуватися вздовж оновлених ліній розгортання, готуючись до угоди про припинення вогню та повернення заручників.

"Війська Армії оборони Ізраїлю у складі Південного командування розгорнуті в цьому районі та продовжуватимуть усувати будь-яку безпосередню загрозу", - ідеться в повідомленні.

Угода про завершення війни в Секторі Газа

Минулого тижня президент США Дональд Трамп розробив план із завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Він вміщує 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру".

Ізраїль схвалив перший етап угоди, яка призведе до припинення вогню та звільнення заручників.

Згідно з угодою, Ізраїль частково виведе свої війська, потім ХАМАС матиме 72 години, щоб звільнити всіх ізраїльських заручників, а Ізраїль звільнить сотні палестинських утримуваних осіб.