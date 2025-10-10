Кремль скасував саміт "арабського світу", на який покладав великі надії, – Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін був змушений скасувати важливий саміт "російсько-арабської дружби", оскільки не вистачило лідерів арабських країн, які погодилися б на нього приїхати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання пише, що російсько -арабська конференція планувалася у Москві на 15 жовтня. Її готували ще з квітня, плануючи запросити туди лідерів 22 арабських країн. Форум отримав гасло "Співпраця заради миру, стабільності та безпеки", 3 жовтня запрацював присвячений йому сайт.

Саміт мав дуже велике значення до Кремля. Зокрема Путін планував таким образом продемонструвати президенту США Дональду Трампу та іншим лідерам Заходу, що РФ нібито користується "підтримкою арабського світу".

Ігнорування

Станом на 7 жовтня свою участь підтвердили тільки кілька лідерів, в тому числі новий президент Сирії Ахмед аш-Шараа. Реально значущі лідери арабського світу - кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман , президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммед бін Заїд Аль Нахайян та президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та інші - не підтвердили свою участь.

Одне з джерел видання в РФ на умовах суворої анонімності повідомило, що скасування саміту дуже розчарувало Кремль. Проте РФ намагається сподіватися, що саміт можна перенести на пізнішу дату - наприклад, як було заявлено 10 жовтня, на листопад.

" Саміт було офіційно перенесено пізно в четвер, оскільки глави держав не можуть поїхати до Москви, поки реалізується пропозиція Ізраїлю та ХАМАС, укладена за посередництва Трампа, йдеться у заяві Кремля після телефонної розмови між Путіним та прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа ас-Судані", - нагадало видання офіційну позицію Кремля.

Одіозний Юрій Ушаков, помічник диктатора з питань зовнішньої політики, намагається публічно підтверджувати саме цю офіційну позицію.

"Це (перенесення саміту, - ред.) залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація в контексті реалізації плану Трампа тощо... Подивимося, що запропонують наші арабські друзі", - заявив він.

Щобільше, сам Путін під час виступу в Душанбе на саміті СНГ заявив, що нібито саме за його ініціативою було "перенесено" саміт. Тобто він також публічно намагається підтримати версію про те, що скасування саміту не означає для РФ чогось важливого.

"Ми перенесли саміт "Росія-Арабський світ" за моєю ініціативою, я не хочу заважати цьому процесу", - заявив він.

Чому арабський світ ігнорує Кремль

Затримка, зазначає видання, підкреслює, що більшість арабського світу зараз зацікавлена в тому, щоб налагодити зв'язки із Трампом. А останній дедалі більше розчарований відмовою Путіна піти на мир в Україні попри вимоги з Вашингтону. 9 жовтня Трамп заявив, що проти Росії можуть запровадити додаткові санкції, водночас похвалив участь арабських держав у врегулюванні в Газі.

Саме тому зараз, під час реалізації плану Трампа, арабські держави не хочуть зв'язуватися із Путіним, який загруз в Україні, та чий вплив на Близькому Сході значно послабшав.

"Путін хотів показати всім, що він є лідером "глобальної більшості", але що це за більшість без арабського світу? Він хотів би бути таким же великим гравцем там, як колись був Радянський Союз, але йому бракує ресурсів", - пояснив виданню московський політичний аналітик Андрій Колесников.