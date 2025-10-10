Вашингтон підтвердив перший етап виведення військ Ізраїлем із Гази

Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) підтвердило, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виконала перший етап виведення військ у секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посланця президента США Дональда Трампа з Гази Стіва Віткоффа в соцмережі X.

Ізраїль схвалив перший етап угоди, яка призведе до припинення вогню та звільнення заручників.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп розробив план із завершення війни між Ізраїлем і ХАМАС. Він вміщує 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру".

Армія оборони Ізраїлю повідомила про набуття чинності режимом припинення вогню в секторі Газа. Він почався опівдні за місцевим часом.

Також відомо, що Дональд Трамп запланував поїздку на Близький схід на тлі переговорів між країнами щодо закінчення війни в Газі.

