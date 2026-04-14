Трамп залишився без підтримки: союзники не готові до місії в Ормузькій протоці

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність союзників підтримати дії в Ормузькій протоці, проте європейські чиновники вказують на відсутність реальної готовності до таких кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Союзники не поспішають із військовою місією

Вашингтон наполягає на участі партнерів у забезпеченні безпеки судноплавства біля узбережжя Ірану, однак, за даними європейських джерел, конкретного прогресу у створенні військово-морської місії поки що немає.

Велика Британія і Франція мають намір обговорити це питання на окремій зустрічі, але союзники не готові спрямовувати ресурси до встановлення стійкого припинення вогню.

Ставка на дипломатію

Переговори здебільшого зосереджені на дипломатичних зусиллях щодо врегулювання конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном, а не на військових заходах.

При цьому навіть між Лондоном і Парижем немає повної згоди щодо формату можливої операції, включно з роллю США в ній.

Дипломати воліють дочекатися розвитку мирних переговорів, перш ніж переходити до конкретних рішень.

Розбіжності всередині коаліції

Франція виступає за координацію з Іраном і участь країн, які не викликають напруги в Тегерана, тоді як деякі союзники вважають присутність США небажаним фактором.

Водночас Париж і Лондон сходяться в необхідності мандата ООН, хоча його отримання ускладнюється позицією ключових держав.

Блокада і ризики ескалації

Після початку бомбардувань Іран обмежив прохід через протоку, що викликало зростання світових цін на енергоносії.

У відповідь Трамп зажадав допомоги союзників для відновлення судноплавства, однак підтримки не отримав.

Президент Фінляндії Александер Стубб зазначив: "У цьому є так багато різних складних аспектів". Він також додав: "Зараз Іран тримає багато карт у своїх руках".

Очікування рішень

Наразі обговорюється можливість майбутньої місії за участю десятків країн, однак її планування перебуває на ранній стадії.

Європейські держави розглядають різні варіанти, включно з супроводом суден або використанням спеціалізованих систем, але остаточні рішення відкладаються до стабілізації ситуації.