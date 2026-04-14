Трамп остался без поддержки: союзники не готовы к миссии в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности союзников поддержать действия в Ормузском проливе, однако европейские чиновники указывают на отсутствие реальной готовности к таким шагам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Союзники не спешат с военной миссией

Вашингтон настаивает на участии партнеров в обеспечении безопасности судоходства у побережья Ирана, однако, по данным европейских источников, конкретного прогресса в создании военно-морской миссии пока нет.

Великобритания и Франция намерены обсудить этот вопрос на отдельной встрече, но союзники не готовы направлять ресурсы до установления устойчивого прекращения огня.

Ставка на дипломатию

Переговоры в основном сосредоточены на дипломатических усилиях по урегулированию конфликта между США и Израилем с Ираном, а не на военных мерах.

При этом даже между Лондоном и Парижем нет полного согласия относительно формата возможной операции, включая роль США в ней.

Дипломаты предпочитают дождаться развития мирных переговоров, прежде чем переходить к конкретным решениям.

Разногласия внутри коалиции

Франция выступает за координацию с Ираном и участие стран, не вызывающих напряжения у Тегерана, тогда как некоторые союзники считают присутствие США нежелательным фактором.

В то же время Париж и Лондон сходятся в необходимости мандата ООН, хотя его получение осложняется позицией ключевых держав.

Блокада и риски эскалации

После начала бомбардировок Иран ограничил проход через пролив, что вызвало рост мировых цен на энергоносители.

В ответ Трамп потребовал помощи союзников для восстановления судоходства, однако поддержки не получил.

Президент Финляндии Александер Стубб отметил: "В этом есть так много разных сложных аспектов". Он также добавил: "Сейчас Иран держит много карт в своих руках".

Ожидание решений

На данный момент обсуждается возможность будущей миссии с участием десятков стран, однако ее планирование находится на ранней стадии.

Европейские государства рассматривают различные варианты, включая сопровождение судов или использование специализированных систем, но окончательные решения откладываются до стабилизации ситуации.