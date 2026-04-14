Трамп остался без поддержки: союзники не готовы к миссии в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности союзников поддержать действия в Ормузском проливе, однако европейские чиновники указывают на отсутствие реальной готовности к таким шагам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Союзники не спешат с военной миссией
Вашингтон настаивает на участии партнеров в обеспечении безопасности судоходства у побережья Ирана, однако, по данным европейских источников, конкретного прогресса в создании военно-морской миссии пока нет.
Великобритания и Франция намерены обсудить этот вопрос на отдельной встрече, но союзники не готовы направлять ресурсы до установления устойчивого прекращения огня.
Ставка на дипломатию
Переговоры в основном сосредоточены на дипломатических усилиях по урегулированию конфликта между США и Израилем с Ираном, а не на военных мерах.
При этом даже между Лондоном и Парижем нет полного согласия относительно формата возможной операции, включая роль США в ней.
Дипломаты предпочитают дождаться развития мирных переговоров, прежде чем переходить к конкретным решениям.
Разногласия внутри коалиции
Франция выступает за координацию с Ираном и участие стран, не вызывающих напряжения у Тегерана, тогда как некоторые союзники считают присутствие США нежелательным фактором.
В то же время Париж и Лондон сходятся в необходимости мандата ООН, хотя его получение осложняется позицией ключевых держав.
Блокада и риски эскалации
После начала бомбардировок Иран ограничил проход через пролив, что вызвало рост мировых цен на энергоносители.
В ответ Трамп потребовал помощи союзников для восстановления судоходства, однако поддержки не получил.
Президент Финляндии Александер Стубб отметил: "В этом есть так много разных сложных аспектов". Он также добавил: "Сейчас Иран держит много карт в своих руках".
Ожидание решений
На данный момент обсуждается возможность будущей миссии с участием десятков стран, однако ее планирование находится на ранней стадии.
Европейские государства рассматривают различные варианты, включая сопровождение судов или использование специализированных систем, но окончательные решения откладываются до стабилизации ситуации.
Напоминаем, что США и Иран ведут активные консультации по поводу нового раунда переговоров о завершении войны, который может пройти уже 16 апреля. В качестве возможных площадок рассматриваются Исламабад и Женева, окончательное решение по месту встречи пока не принято.
Отметим, что Иран выдвинул требования о выплате компенсаций в адрес пяти арабских стран, подозревая их в причастности к военной операции США и Израиля, и обвинил их в содействии "агрессии" и нарушении норм международного права.