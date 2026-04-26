Трамп залишить без грін-карт антиамериканців, антисемітів та підтримувачів Палестини

Відтепер критика Ізраїлю закриє шлях до отримання грін-карт, адже президент США Дональд Трамп посилив перевірку мігрантів. Критичні дописи про Ізраїль або участь у пропалестинських протестах можуть стати офіційною причиною для відмови у посвідці на проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю у The News York Times .

Про нове ставлення до антисемітизму свідчать внутрішні навчальні матеріали Міністерства внутрішньої безпеки США, з якими ознайомилося видання. Згідно з новими вказівками, імміграційні офіцери мають оцінювати висловлювання заявників як "переважно негативні" фактори.

Під пильний нагляд потрапляють:

участь у пропалестинських мітингах у кампусах університетів;

публікації в Instagram чи X (Twitter) із критикою дій Ізраїлю

наруга над американським прапором.

Документи демонструють, наскільки ретельно Білий дім виконує директиву щодо виявлення "антиамериканських" та "антисемітських" поглядів. Раніше про ці навчальні матеріали не повідомлялося.

Соціальні мережі під прицілом офіцерів

У навчальних матеріалах як приклад сумнівної поведінки наводиться допис із текстом: "Зупиніть ізраїльський терор у Палестині". На картинці до такого посту зазвичай зображений перекреслений прапор Ізраїлю. Співробітники Служби громадянства та імміграції США (USCIS) отримали ці вказівки минулого місяця.

Раніше ця агенція була "воротами" для легальних мігрантів. Тепер вона перетворюється на ще одну деталь у механізмі депортації.

Нові норми вже почали діяти, стверджується у матеріалі. Кількість схвалених грін-карт за останні місяці скоротилася більш ніж наполовину.

"Якщо ви ненавидите Америку - виїжджайте"

Позиція офіційного Вашингтона є непохитною в питання підтримки країни й влада вважає, що захищає національні інтереси.

Директор агентства Джозеф Едлоу ще у лютому заявив Конгресу:

"В Америці немає місця для іноземців, які сповідують антиамериканську ідеологію або підтримують терористичні організації".

Цю думку підтримав і речник USCIS Зак Калер:

"Якщо ви ненавидите Америку, у вас немає права вимагати жити в Америці".

У Білому домі переконані, що це не питання свободи слова. Речниця Абігейл Джексон наголосила, що політика спрямована на захист "американських інституцій, безпеки громадян, національної безпеки та свобод Сполучених Штатів".

Нові "захисники Америки"

Держсекретар Марко Рубіо вже почав анулювати візи активістів. Під удар потрапив студент, який написав колонку з критикою свого університету через реакцію на пропалестинські вимоги.

Зміни торкнулися навіть назв професій. Тепер у вакансіях USCIS людей, які розглядають заявки, називають не "співробітниками імміграційної служби", а "захисниками батьківщини". Гасло нових оголошень про роботу звучить чітко: "Захищайте свою батьківщину та захищайте свою культуру".

Що кажуть критики

Правозахисники вважають, що адміністрація Трампа навмисно плутає критику уряду Ізраїлю з антисемітизмом. Аманда Баран, яка обіймала високу посаду в агентстві за часів Джо Байдена, розкритикувала такий підхід:

"Ґрунтування рішень щодо грін-карт на ідеологічних перевірках є принципово неамериканським і не повинно мати місця в країні, побудованій на обіцянці свободи слова".

Раніше офіцери зосереджувалися лише на закликах до насильства. Ідеологія була фактором лише у випадках приналежності до комуністичних чи тоталітарних партій.

Зараз рамки розширилися і тепер наругу над прапором США вважають "надзвичайно негативним" фактором. Це попри те, що Верховний суд раніше визнав спалення прапора формою політичного вираження поглядів.