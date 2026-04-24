Припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" продовжено на три тижні, - Трамп

01:18 24.04.2026 Пт
Президент США заявив про "великий шанс" на те, що наступного року може бути укладено довгострокову мирну угоду між обома країнами
aimg Юлія Маловічко
Припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" продовжено на три тижні, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп оголосив продовженя перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою" на три тижні. Цю заяву він виголосив по результатам зустрічі з ліванськими та ізраїльськими чиновниками в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в Truth та Sky News.

Читайте також: Ізраїль викрив таємну мережу Ірану, що планувала атаки в Азербайджані

За словами президента США в БІлому домі пройшла зустріч за участю віце-президента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо, посла в Ізраїлі Майка Хакабі та посла у Лівані Мішеля Ісси та високопоставленими представниками Ізраїлю та Лівану.

"Зустріч пройшла дуже добре! Сполучені Штати співпрацюватимуть з Ліваном, щоб допомогти йому захиститися від "Хезболли". Припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном буде продовжено на три тижні", - повідомив Траамп у соцмережі.

Він також додав, що з нетерпінням чекає на зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом Лівану Джозефом Ауном.

"Для мене було великою честю бути учасником цієї історичної зустрічі", - додав американський лідер.

За інормацією Sky News, Трамп додав, що прем'єр-міністр Ізраїлю та президент Лівану можуть зустрітися в Білому домі протягом наступних трьох тижнів.

Президент США також заявив, що існує "великий шанс" на те, що наступного року може бути укладено довгострокову мирну угоду між обома країнами.

"Я думаю, що це має бути легкий (мир) порівняно з деякими речами, над якими ми працюємо", - додав він.

Окрім цього, Трамп зазначив, що Ірану доведеться припинити фінансування бойовиків "Хезболли" в рамках майбутньої угоди США та Тегерану.

Від перемир'я до ескалації

Нагадаємо, крихка домовленість про припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном щодо бойовиків "Хезболли", досягнута 16 квітня, була порушена днями.

Спочатку Ізраїль заявив про удари по бойовикам у південій частині Лівану як результат самозахисту, що не заперечували домовленості про припинення вогню. Однак вже 23 квітня ЦАХАЛ заявив про ракетні обстріли опонента, частина з яких була перехоплена.

Ізраїльска армія також наголосила на запущеній бойовиками ракеті по літаку своїх ВВС, а також на ракетному обстрілі безпосередньо військових.

Окрім цього, напередодні Ліван звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах після загибелі журналістки в результаті авіаудару, який ніби-то скоїв Тель-Авів. Також убло поранено ще одну представницю ЗМІ.

ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським