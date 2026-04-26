Трамп оставит без грин-карт антиамериканцев, антисемитов и сторонников Палестины

Отныне критика Израиля закроет путь к получению грин-карт, ведь президент США Дональд Трамп ужесточил проверку мигрантов. Критические сообщения об Израиле или участие в пропалестинских протестах могут стать официальной причиной для отказа в виде на жительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью в The News York Times .

О новом отношении к антисемитизму свидетельствуют внутренние учебные материалы Министерства внутренней безопасности США, с которыми ознакомилось издание. Согласно новым указаниям, иммиграционные офицеры должны оценивать высказывания заявителей как "преимущественно негативные" факторы.

Под пристальный надзор попадают:

участие в пропалестинских митингах в кампусах университетов;

публикации в Instagram или X (Twitter) с критикой действий Израиля

надругательство над американским флагом.

Документы демонстрируют, насколько тщательно Белый дом выполняет директиву по выявлению "антиамериканских" и "антисемитских" взглядов. Ранее об этих учебных материалах не сообщалось.

Социальные сети под прицелом офицеров

В учебных материалах в качестве примера сомнительного поведения приводится сообщение с текстом: "Остановите израильский террор в Палестине". На картинке к такому посту обычно изображен перечеркнутый флаг Израиля. Сотрудники Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) получили эти указания в прошлом месяце.

Ранее это агентство было "воротами" для легальных мигрантов. Теперь оно превращается в еще одну деталь в механизме депортации.

Новые нормы уже начали действовать, утверждается в материале. Количество одобренных грин-карт за последние месяцы сократилось более чем наполовину.

"Если вы ненавидите Америку - уезжайте"

Позиция официального Вашингтона является непоколебимой в вопросе поддержки страны и власти считают, что защищают национальные интересы.

Директор агентства Джозеф Эдлоу еще в феврале заявил Конгрессу:

"В Америке нет места для иностранцев, которые исповедуют антиамериканскую идеологию или поддерживают террористические организации".

Эту мысль поддержал и представитель USCIS Зак Калер:

"Если вы ненавидите Америку, у вас нет права требовать жить в Америке".

В Белом доме убеждены, что это не вопрос свободы слова. Пресс-секретарь Абигейл Джексон подчеркнула, что политика направлена на защиту "американских институтов, безопасности граждан, национальной безопасности и свобод Соединенных Штатов".

Новые "защитники Америки"

Госсекретарь Марко Рубио уже начал аннулировать визы активистов. Под удар попал студент, который написал колонку с критикой своего университета из-за реакции на пропалестинские требования.

Изменения коснулись даже названий профессий. Теперь в вакансиях USCIS людей, которые рассматривают заявки, называют не "сотрудниками иммиграционной службы", а "защитниками родины". Лозунг новых объявлений о работе звучит четко: "Защищайте свою родину и защищайте свою культуру".

Что говорят критики

Правозащитники считают, что администрация Трампа намеренно путает критику правительства Израиля с антисемитизмом. Аманда Баран, занимавшая высокую должность в агентстве во времена Джо Байдена, раскритиковала такой подход:

"Основывание решений по грин-картам на идеологических проверках является принципиально неамериканским и не должно иметь места в стране, построенной на обещании свободы слова".

Ранее офицеры сосредотачивались только на призывах к насилию. Идеология была фактором только в случаях принадлежности к коммунистическим или тоталитарным партиям.

Сейчас рамки расширились и теперь надругательство над флагом США считают "чрезвычайно негативным" фактором. Это несмотря на то, что Верховный суд ранее признал сожжение флага формой политического выражения взглядов.