Трамп: я закінчив сім воєн, але від ООН отримав лише зламаний ескалатор і телесуфлер

Свій виступ Трамп почав з того, що у нього не працював телесуфлер, а також розповів про зламаний ескалатор.

"Я навіть не отримав дзвінка від Організації Об'єднаних Націй з пропозицією допомогти в укладенні угоди. Все, що я отримав від ООН - це ескалатор, який піднімаючись, зупинився посередині. А також зламаний суфлер", - посміявся Трамп.

Він також згадав свою заяву про те, що зміг завершити сім воєн з початку другого президентського строку. Трамп вважає, що жоден президент чи прем'єр-міністр "ніколи не робив нічого подібного".

"А я зробив це всього за сім місяців. Такого ще ніколи не було. Нічого подібного ніколи не було. Я дуже гордий, що зробив це", - розповів він.

При цьому Трампу шкода, що йому довелося робити це замість ООН.

"І, на жаль, у всіх випадках Організація Об'єднаних Націй навіть не намагалася допомогти в жодному з них", - додав він.