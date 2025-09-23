ua en ru
Трамп: я закончил семь войн, но от ООН получил лишь сломанный эскалатор и телесуфлер

Вторник 23 сентября 2025 17:54
UA EN RU
Трамп: я закончил семь войн, но от ООН получил лишь сломанный эскалатор и телесуфлер Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от ООН только сломанный эскалатор и телесуфлер. А сам он - закончил семь войн.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления на Генассамблее ООН.

Свое выступление Трамп начал с того, что у него не работал телесуфлер, а также рассказал о сломанном эскалаторе.

"Я даже не получил звонка от Организации Объединенных Наций с предложением помочь в заключении сделки. Все, что я получил от ООН - это эскалатор, который поднимаясь, остановился посередине. А также сломанный суфлер", - посмеялся Трамп.

Он также вспомнил свое заявление о том, что смог завершить семь войн с начала второго президентского срока. Трамп считает, что ни один президент или премьер-министр "никогда не делал ничего подобного".

"А я сделал это всего за семь месяцев. Такого еще никогда не было. Ничего подобного никогда не было. Я очень горд, что сделал это", - рассказал он.

При этом Трампу жаль, что ему пришлось делать это вместо ООН.

"И, к сожалению, во всех случаях Организация Объединенных Наций даже не пыталась помочь ни в одном из них", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, в июле Пакистан заявил, что будет рекомендовать Трампа на Нобелевскую премию мира за его работу по содействию урегулированию конфликта с Индией.

А впоследствии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что и сам выдвинул кандидатуру Трампа на эту премию. Также в начале августа Камбоджа также объявила о намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Впоследствии стало известно, что Белый дом выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, назвав его "президентом мира".

