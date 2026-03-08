UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трамп заборонив курдам брати участь у бойових діях проти Ірану

03:25 08.03.2026 Нд
2 хв
Трамп пояснив свою позицію небажанням розв'язувати ще одну війну
aimg Никончук Анастасія
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп категорично відкинув можливість залучення курдських формувань до бойових дій проти іранського режиму.

Пряма мова Дональда Трампа

"Вони готові увійти, але я сказав їм, що не хочу, щоб вони це робили. Війна і без того досить складна, щоб ще втягувати в неї курдів", - зазначив президент США.

Побоювання за стабільність регіону

Трамп пояснив, що участь курдів у бойових діях може спровокувати громадянську війну всередині Ірану і підштовхнути інші етнічні групи, які прагнуть автономії, до повстання.

За його словами, таке втручання несе високі ризики не тільки для самого конфлікту, а й для безпеки самих курдів.

Реакція Ірану на курдську загрозу

За даними іранських державних ЗМІ, збройні сили Ірану вже завдали ударів по курдських позиціях у регіоні Курдистан в Іраку.

Крім того, Корпус вартових Ісламської революції заявив про намір "розчавити" будь-які сепаратистські групи, які зазіхають на територіальну цілісність країни.

Таким чином, позиція США обмежує залучення сторонніх етнічних формувань до конфлікту з Іраном, одночасно наголошуючи на високій напруженості в регіоні та потенційних наслідках втручання курдських сил у бойові дії.

Нагадуємо, що США мають намір розпочати найбільшу бомбардувальну операцію проти Ірану, націлену на знищення об'єктів і заводів, пов'язаних із ракетною програмою країни.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп виявляв значний інтерес до розміщення американського контингенту в Ірані, при цьому йшлося не про повне наземне вторгнення, а про війська для виконання конкретних завдань.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп