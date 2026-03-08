RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп запретил курдам участвовать в боевых действиях против Ирана

03:25 08.03.2026 Вс
2 мин
Трамп объяснил свою позицию нежеланием развязывать еще одну войну
aimg Никончук Анастасия
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп категорически отверг возможность привлечения курдских формирований к боевым действиям против иранского режима.

Прямая речь Дональда Трампа

"Они готовы войти, но я сказал им, что не хочу, чтобы они это делали. Война и без того достаточно сложная, чтобы еще втягивать в нее курдов", – отметил президент США.

Опасения за стабильность региона

Трамп объяснил, что участие курдов в боевых действиях может спровоцировать гражданскую войну внутри Ирана и подтолкнуть другие этнические группы, стремящиеся к автономии, к восстанию.

По его словам, такое вмешательство несет высокие риски не только для самого конфликта, но и для безопасности самих курдов.

Реакция Ирана на курдскую угрозу

По данным иранских государственных СМИ, вооруженные силы Ирана уже нанесли удары по курдским позициям в регионе Курдистан в Ираке.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции заявил о намерении "раздавить" любые сепаратистские группы, которые посягают на территориальную целостность страны.

Таким образом, позиция США ограничивает вовлечение сторонних этнических формирований в конфликт с Ираном, одновременно подчеркивая высокую напряженность в регионе и потенциальные последствия вмешательства курдских сил в боевые действия.

Напоминаем, что США намерены начать крупнейшую бомбардировочную операцию против Ирана, нацеленную на уничтожение объектов и заводов, связанных с ракетной программой страны.

Отметим, что президент США Дональд Трамп проявлял значительный интерес к размещению американского контингента в Иране, при этом речь шла не о полном наземном вторжении, а о войсках для выполнения конкретных задач.

