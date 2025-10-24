Трамп взявся за режим Мадуро? США стягують війська до берегів Венесуели

За даними Пентагону, надзвукові бомбардувальники B-1 вилетіли з авіабази Дайєсс у Техасі й пролетіли над Карибським морем до берегів Венесуели в межах "планових навчань".

Зазначимо, що B-1 Lancer - це надзвуковий важкий бомбардувальник із змінною геометрією крила, розроблений компанією Rockwell International (тепер Boeing) для ВПС США. Його головне завдання - доставка великої кількості звичайних або ядерних боєприпасів на великі відстані з високою швидкістю.

Разом з тим, один з посадовців США, який говорив з журналістами на умовах анонімності, підтвердив, що польоти відбулися неподалік венесуельського узбережжя, не уточнивши, чи заходили літаки у повітряний простір країни.

Активізація США на Карибах

Військову активність США в регіоні посилено з вересня - саме тоді американські сили почали завдавати ударів по суднах, які, за словами президента Дональда Трампа, використовуються для торгівлі наркотиками поблизу венесуельських вод. Це спричинило хвилю припущень, що Вашингтон може готувати масштабнішу операцію проти режиму Ніколаса Мадуро, якого США звинувачують у наркотероризмі.

До речі, минулого тижня у регіоні також патрулювали бомбардувальники B-52 Stratofortress у супроводі винищувачів-невидимок F-35B морської піхоти, що базуються у Пуерто-Рико. Ці польоти Пентагон назвав "демонстрацією бомбардувальної атаки".

Коли журналісти запитали президента Трампа, чи є польоти B-1 сигналом тиску на Венесуелу, він відповів: "Це неправда, але ми дуже незадоволені Венесуелою з багатьох причин. Наркотики - одна з них".

Нині у Карибському басейні розгорнуто вісім військових кораблів США, морський патрульний літак P-8 Poseidon, безпілотники MQ-9 Reaper і ескадрилью винищувачів F-35, а також - підводний човен, що діє поблизу узбережжя Південної Америки.

Антинаркотична кампанія США

За словами міністра оборони Піта Хегсета, американські сили вже здійснили дев’ять авіаударів у рамках антинаркотичної кампанії, внаслідок яких загинули щонайменше 37 осіб. Він порівняв ці дії з війною проти тероризму, яку США розпочали після терактів 11 вересня 2001 року:

"Ми будемо ставитися до цих угруповань так само, як до "Аль-Каїди". Ми знайдемо вас, проаналізуємо ваші мережі, вистежимо й знищимо", - заявив Хегсет.

Аналітики попереджають, що нарощування американських військових сил у Карибському регіоні може призвести до нової фази напруженості між Вашингтоном і Каракасом, а також ускладнити гуманітарну ситуацію у регіоні, який уже потерпає від політичної кризи у Венесуелі.