Трамп взялся за режим Мадуро? США стягивают войска к берегам Венесуэлы

По данным Пентагона, B-1 вылетели с авиабазы Дайесс в Техасе и пролетели над Карибским морем к берегам Венесуэлы в рамках "плановых учений". В то же время чиновник США, который говорил на условиях анонимности, подтвердил, что полеты состоялись недалеко от венесуэльского побережья, не уточнив, заходили ли самолеты в воздушное пространство страны.

B-1 Lancer способен нести рекордное количество вооружения среди всех самолетов американских ВВС, включая крылатые ракеты большой дальности.

Военная активность США в регионе усилена с сентября - тогда американские силы начали наносить удары по судам, которые, по словам президента Дональда Трампа, используются для торговли наркотиками вблизи венесуэльских вод. Это вызвало волну предположений, что Вашингтон может готовить более масштабную операцию против режима Николаса Мадуро, которого США обвиняют в наркотерроризме.

На прошлой неделе в регионе также патрулировали бомбардировщики B-52 Stratofortress в сопровождении истребителей-невидимок F-35B морской пехоты, базирующихся в Пуэрто-Рико. Эти полеты Пентагон назвал "демонстрацией бомбардировочной атаки".

Когда журналисты спросили президента Трампа, являются ли полеты B-1 сигналом давления на Венесуэлу, он ответил:

"Это неправда, но мы очень недовольны Венесуэлой по многим причинам. Наркотики - одна из них".

Сейчас в Карибском бассейне развернуто восемь военных кораблей США, морской патрульный самолет P-8 Poseidon, беспилотники MQ-9 Reaper и эскадрилью истребителей F-35, а также - подводная лодка, действующая вблизи побережья Южной Америки.

Министр обороны Пит Хегсет подтвердил, что американские силы уже совершили девять авиаударов в рамках антинаркотической кампании, в результате которых погибли по меньшей мере 37 человек. Он сравнил эти действия с войной против терроризма, которую США начали после терактов 11 сентября 2001 года:

"Мы будем относиться к этим группировкам так же, как к "Аль-Каиде". Мы найдем вас, проанализируем ваши сети, выследим и уничтожим".

Аналитики предупреждают, что наращивание американских военных сил в Карибском регионе может привести к новой фазе напряженности между Вашингтоном и Каракасом, а также осложнить гуманитарную ситуацию в регионе, который уже страдает от политического кризиса в Венесуэле.