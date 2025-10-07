ua en ru
Трамп закриває двері для переговорів з Венесуелою: що це означає для Каракаса

США, Вівторок 07 жовтня 2025 02:51
Трамп закриває двері для переговорів з Венесуелою: що це означає для Каракаса Фото: лідер Венесуели Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп припинив дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши зупинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили неназвані чиновникі адміністрації США, 6 жовтня 2025 року президент США Дональд Трамп ухвалив рішення припинити спроби досягти дипломатичної домовленості з Венесуелою.

За даними журналістів, Трамп наказав своєму спеціальному посланцю Річарду Гренеллу зупинити всі дипломатичні контакти з урядом президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Це рішення Трампа відзначає новий етап у відносинах між США та Венесуелою, які залишаються напруженими після розриву дипломатичних зв’язків у 2019 році.

Зазначимо, що президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово заявляв, що США прагнуть усунути його від влади. Він звинувачував Вашингтон у спробах встановити в країні "марионеточний режим" і контролювати її ресурси, зокрема нафту, газ і золото.

Відносини США та Венесуели

У серпні 2025 року США оголосили винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе в арешті Мадуро, звинувачуючи його у зв'язках з наркокартелями та терористичними організаціями. Мадуро категорично спростував ці звинувачення, заявивши, що лише 5% наркотиків з Колумбії проходять через Венесуелу, з яких 70% були знешкоджені венесуельськими силами.

У вересні 2025 року Мадуро заявив, що США здійснюють агресивні дії проти Венесуели на політичному, дипломатичному, військовому та судовому рівнях, називаючи це "агресією з усіх боків".

Незважаючи на ці напруження, у грудні 2023 року США та Венесуела досягли угоди про обмін ув'язненими: Венесуела звільнила союзника Мадуро в обмін на 10 американських громадян.

У серпні 2025 року Мадуро оголосив про загальну мобілізацію у відповідь на загрозу ударів з боку США, що свідчить про готовність Венесуели до відсічі можливим військовим агресіям.

