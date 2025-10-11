ua en ru
За наказом Трампа. Пентагон створив новий спецпідрозділ: чим він займатиметься

Субота 11 жовтня 2025 11:22
За наказом Трампа. Пентагон створив новий спецпідрозділ: чим він займатиметься Фото: Пентагон створив новий спецпідрозділ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Південне командування Збройних сил США, яке відповідає за Латинську Америку та Карибський басейн, створює оперативну групу "по боротьбі з наркотиками в Західній півкулі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Південного командування.

Зазначається, що спецпідрозділ вистежуватиме та перехоплюватиме вантажі з наркотиками, обмінюватиметься розвідданими з силовими та військовими відомствами США та інших країн.

Також воно "підвищуватиме потенціал" інших держав в операціях по боротьбі з наркотрафіком – група займатиметься цим за допомогою консультацій та спільних операцій.

За словами глави Пентагону Піта Хегсета, створити підрозділ доручив президент США Дональд Трамп.

"Послання ясно: якщо ви повезете наркотики до наших берегів – ми зупинимо вас на місці", - заявив Хегсет.

Відносини США та Венесуели

Як повідомляло РБК-Україна, 6 жовтня президент США Дональд Трамп припинив дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши зупинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро.

Президент Венесуели неодноразово заявляв, що США прагнуть усунути його від влади. Він звинувачував Вашингтон у спробах встановити в країні "марионеточний режим" і контролювати її ресурси, зокрема нафту, газ і золото.

У серпні 2025 року США оголосили винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе в арешті Мадуро, звинувачуючи його у зв'язках з наркокартелями та терористичними організаціями.

Мадуро категорично спростував ці звинувачення, заявивши, що лише 5% наркотиків з Колумбії проходять через Венесуелу, з яких 70% були знешкоджені венесуельськими силами.

