ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Трамп выступил за смертный приговор нападавшему на синагогу в Питтсбурге

Новости » Происшествия    27.10.2018 - 22:24
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

В результате стрельбы погибли 8 человек

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп выступил за смертный приговор для злоумышленника, который устроил стрельбу на собрании в синагоге в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По данным американских СМИ, в результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург, которая произошла в субботу, 27 октября, погибли 8 человек, много раненых. Нападающий ранен и задержан.

"Событие в Питтсбурге является более разрушительными, чем мы думали сначала. Разговаривал с мэром и губернатором, чтобы сообщить им, о поддержке федеральным правительством", - написал в твиттере Трамп.

В интервью для американских СМИ Трамп заявил, что злоумышленник, который расстрелял собрания в синагоге в американском городе Питтсбург, завбравши жизни 8-х лиц, заслуживает на смертный приговор.

"Когда люди делают такое, они должны получить смертный приговор", - заявил Трамп.

Правоохранители сообщили, что подозреваемого - 46-летний белый мужчина - задержан. По информации полиции, стрелок действовал в одиночку. Расследованием стрельбы займется ФБР.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург погибли 8 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в магазине американского города Джефферсонтаун (штат Кентукки) произошла стрельба, в результате чего погибли 3 человека. Стрельба началась в супермаркете сети Kroger, после чего продолжилась на парковке возле магазина.

В США произошла стрельба в синагоге, есть погибшие В Запорожской обл. мужчина подстрелил знакомого, и открыл огонь по полицейским
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь