Трамп выступил за смертный приговор нападавшему на синагогу в Питтсбурге

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

В результате стрельбы погибли 8 человек

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп выступил за смертный приговор для злоумышленника, который устроил стрельбу на собрании в синагоге в городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

По данным американских СМИ, в результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург, которая произошла в субботу, 27 октября, погибли 8 человек, много раненых. Нападающий ранен и задержан.

"Событие в Питтсбурге является более разрушительными, чем мы думали сначала. Разговаривал с мэром и губернатором, чтобы сообщить им, о поддержке федеральным правительством", - написал в твиттере Трамп.

В интервью для американских СМИ Трамп заявил, что злоумышленник, который расстрелял собрания в синагоге в американском городе Питтсбург, завбравши жизни 8-х лиц, заслуживает на смертный приговор.

"Когда люди делают такое, они должны получить смертный приговор", - заявил Трамп.

Правоохранители сообщили, что подозреваемого - 46-летний белый мужчина - задержан. По информации полиции, стрелок действовал в одиночку. Расследованием стрельбы займется ФБР.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург погибли 8 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в магазине американского города Джефферсонтаун (штат Кентукки) произошла стрельба, в результате чего погибли 3 человека. Стрельба началась в супермаркете сети Kroger, после чего продолжилась на парковке возле магазина.