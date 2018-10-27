У США сталася стрілянина в синагозі, є загиблі

Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

Внаслідок стрілянини загинули щонайменше 4 людини

В американському місті Піттсбург (штат Пенсильванія) сталася стрілянина в синагозі, загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий телеканал KDKA2.

За даними телеканалу, стрілянина сталася в синагозі "Дерево життя".

Зазначається, що коли поліцейські прибули на місце події, по ним було відкрито вогонь. Правоохоронці використали свої автомобілі для захисту, проте двох було застрелено.

Як повідомляється, внаслідок стрілянини загинули 4 людини. Кільком людям вдалося врятуватися. Крім того правоохоронці намагаються врятувати інших.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини, відкритої в магазині міста Джефферсонтаун (штат Кентуккі), загинули 2 людини. Стрілянина почалася в супермаркеті мережі Kroger, після чого продовжилася на парковці біля магазину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Тафт на півдні штату Техас (США) в перестрілці на перший день народження дитини загинуло чотири людини.

Так, інцидент трапився увечері 14 жовтня, коли на день народження дитини стався конфлікт двох сімей, який закінчився стріляниною. В результаті інциденту чотири людини загинуло, ще п'ятеро отримали поранення. Двоє підозрюваних втекли з місця події.