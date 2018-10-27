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Стрельба в синагоге в США: количество жертв увеличилось до 8

Новости » Происшествия    27.10.2018 - 18:48
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Подозреваемый сдался полиции

В результате стрельбы в синагоге "Дерево жизни" в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) погибли 8 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал KDKA2.

Как сообщается, подозреваемый в стрельбе мужчина сдался правоохранителям. Сейчас его допрашивают.

Отмечается, что в результате стрельбы 8 человек погибли, среди них - 3 полицейских.

Нападение произошло во время еженедельной службы в еврейской синагоге "Дерево жизни", на момент нападения здание было полное.

Напомним, ранее сообщалось, что в синагоге "Дерево жизни" в городе Питтсбург (штат Пенсильвания) произошла стрельба. Сначала было известно о четырех погибших.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в магазине американского города Джефферсонтаун (штат Кентукки) произошла стрельба, в результате чего погибли 3 человека. Стрельба началась в супермаркете сети Kroger, после чего продолжилась на парковке возле магазина.

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