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В результате стрельбы в США погибли два человека

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 05:16
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

Стрельба продолжилась на парковке после супермаркета

Число жертв стрельбы, открытой в среду в магазине в городе Джефферсонтаун (штат Кентукки), увеличилось до двух. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WAVE 3.

Как сообщили свидетели, стрельба началась в супермаркете сети Kroger, после чего продолжилась на парковке около магазина.

"Мы шокированы и огорчены происшествием со стрельбой, которое случилось сегодня около 14:30. Благодарим местное отделение полиции за быстрое реагирование, подозреваемый был задержан, и сейчас в нашем магазине обеспечена безопасность", - прокомментировали инцидент со стрельбой в компании Kroger.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Тафт на юге штата Техас (США) в перестрелке на первом дне рождения ребенка погибло четыре человека.

Так, инцидент случился вечером 14 октября, когда на дне рождения ребенка произошел конфликт двух семей, который закончился стрельбой. В результате происшествия четыре человека погибло, еще пятеро получили ранения. Двое подозреваемых сбежали с места происшествия.

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