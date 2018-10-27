Трамп виступив за смертний вирок нападнику на синагогу в Піттсбурзі

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Внаслідок стрілянини загинули 8 людей

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп виступив за смертний вирок для зловмисника, який влаштував стрілянину на зібранні у синагозі в місті Піттсбург (штат Пенсильванія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За даними американських ЗМІ, внаслідок стрілянини у синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург, яка сталася у суботу, 27 жовтня, загинули 8 людей, багато поранених. Нападника поранено та затримано.

"Події в Піттсбурзі є більш руйнівними, ніж ми думали спочатку. Розмовляв з мером і губернатором, щоб повідомити їм, про підтримку федеральним урядом", - написав у твітері Трамп.

В інтерв'ю для американських ЗМІ Трамп заявив, що зловмисник, який розстріляв зібрання у синагозі в американському місті Піттсбург, завбравши життя 8-х осіб, заслуговує на смертний вирок.

"Коли люди скоюють таке, вони мають отримати смертний вирок", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок стрілянини в синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург загинули 8 людей.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваного - 46-річного білого чоловіка - затримано. За інформацією поліції, стрілок діяв самотужки. Розслідуванням стрілянини займеться ФБР.

Раніше, РБК-Україна повідомляло, що в магазині американського міста Джефферсонтаун (штат Кентуккі) сталася стрілянина, внаслідок чого загинули 3 людини. Стрілянина почалася в супермаркеті мережі Kroger, після чого продовжилася на парковці біля магазину.