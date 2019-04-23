Трамп выразил соболезнования из-за взрывов на Шри-Ланке

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Шри-Ланки выразил соболезнования в связи с взрывами на Шри-Ланке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в Twitter.

Так, Трамп заявил, что Соединенные Штаты поддерживают страну в борьбе с тероризмом.

"Сегодня утром поговорил с премьер-министром Шри-Ланки Ранилом Викремесингхе, чтобы сообщить ему, что Соединенные Штаты поддерживают его и его страну в борьбе с терроризмом. Также выразил соболезнования от имени себя и народа Соединенных Штатов!", - заявил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция острова, после серии взрывов на Шри-Ланке, обнаружила 87 детонаторов на автобусной остановке Bastian Mawatha, расположенной в районе Петтах в окрестностях столицы Коломбо.

21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибли 290 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Отметим, что 22 апреля на Шри-Ланке произошел еще один взрыв возле церкви в Коломбо. Взрыв произошел во время работы саперов, которые пытались обезвредить устройства в фургоне, припаркованном рядом с церковью.