На Шри-Ланке обнаружили 87 детонаторов на автобусной станции

Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Части взрывных устройств были найдены около 13:00 по местному времени

Полиция острова, после серии взрывов на Шри-Ланке, обнаружила 87 детонаторов на автобусной остановке Bastian Mawatha, расположенной в районе Петтах в окрестностях столицы Коломбо. Об этом сообщает корреспондент BBC на своей странице в Twitter.

Части взрывных устройств были найдены около 13:00 по местному времени. Вначале полиция обнаружила 12 детонаторов в одном месте, еще 75 - на свалке мусора.

Напомним, 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Kingsbury Hotel в Коломбо.

По последним данным, в результате происшествия погибли 290 человек, еще не менее 500 получили ранения.

Отметим, что 22 апреля на Шри-Ланке произошел еще один взрыв возле церкви в Коломбо. Взрыв произошел во время работы саперов, которые пытались обезвредить устройства в фургоне, припаркованном рядом с церковью.

РБК-Украина сообщало, что украинцев среди пострадавших и погибших нет. При этом среди жертв граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш.

Полиция страны сообщает, что задержаны 24 подозреваемых в терактахна Шри-Ланке. Сотрудникам полиции также удалось взять под стражу водителя, который, предположительно, перевозил нападавших в своем фургоне.

Кроме того, 23 апреля в Шри-Ланке вводят чрезвычайное положение, а также правительство объявило завтрашний день национальным днем ​​траура.