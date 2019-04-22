ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Шри-Ланке произошел еще один взрыв

Новости » Происшествия    22.04.2019 - 13:59
На Шри-Ланке произошел еще один взрыв
Фото: после взрывов на Шри-Ланке (infobae.com)

Взрыв произошел возле церкви в Коломбо

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв возле церкви в Коломбо, где накануне погибли десятки человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

Взрыв произошел во время работы саперов, которые пытались обезвредить устройства в фургоне, припаркованном рядом с церковью.

Отметим, на Шри-Ланке 21 апреля утром произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы. По последним данным, в результате взрывов погибли почти 300 человек. 

РБК-Украина писало, что украинцев среди пострадавших и погибших нет. При этом, по словам представителя шри-ланкийской национальной больницы, среди жертв были граждане США, Дании, Китая, Японии, Пакистана, Марокко, Индии и Бангладеш.

Также полиция сообщает, что были задержаны 24 подозреваемых в терактах на Шри-Ланке. Всего 21 апреля на Шри-Ланке произошло 8 взрывов. Восьмой за день взрыв зафиксировали в пригороде Оругодаватта на севере Коломбо. На данный момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке превысило 260 человек Возле главного международного аэропорта Шри-Ланки обезвредили бомбу
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Шри-ЛанкаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь